Japonya'da Başbakan Ishiba, kapsamlı bir ekonomik paket hazırlanmasının talimatını verdi

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, kabinesindeki bakanlara kapsamlı bir ekonomik teşvik paketi hazırlamaları talimatı verdi. Bu adım, ülkenin deflasyondan tamamen çıkışını sağlama hedefi doğrultusunda atıldı. Ishiba, paketle artan yaşam maliyetlerinin hafifletilmesi, büyümenin desteklenmesi ve doğal afetler için önlemlerin güçlendirilmesine odaklanılacağını açıkladı.

Başbakan, yaptığı açıklamada, "Deflasyona karşı mücadelede üç yıl boyunca yoğun çaba sarf etmemiz gerekiyor" diyerek, Ekim ortasına kadar afetten etkilenen bölgeler için ek bir harcama planı hazırlanmasını istedi.

Ekonomistler ise teşvik paketinin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu. Daiwa Securities ekonomisti Mari Iwashita, Ishiba’nın ekonomi politikalarının daha net olarak seçimlerin ardından şekilleneceğini ifade ederken, Moody's Analytics ekonomisti Stefan Angrick, paketin tüketici fiyat enflasyonunu düşürmek için enerji faturalarına destek sağlayabileceğini belirtti.

Angrick ayrıca, kırsal bölgelere yönelik genel yardımların Ishiba’nın öncelikleri arasında olduğunu ve bu bölgelerin güçlendirilmesinin de pakette yer alabileceğini vurguladı. Bununla birlikte, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi dış faktörlerin, paketin etkisini sınırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, Ishiba'nın daha sıkı mali politikaları destekleyen duruşu nedeniyle paketin büyüme veya enflasyon görünümünde büyük değişiklikler yaratmayabileceğini, ancak ekonomiyi desteklemek için temel önlemler sunacağını öngörüyor.