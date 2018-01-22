Japonya'da ekonomiye güven 11 yılın zirvesinde

22 Ocak 2018

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güveni Ocak ayında son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Reuters tarafından aylık olarak yapılan iş dünyası güveni araştırması, ekonomik büyümenin yaklaşık 2 yıldır güçlü şekilde devam etmesine ve güçlü hisse senedi piyasalarına bağlı olarak işletmelerin iyimserliklerinin arttığını ortaya koydu.

Reuters İmalat Sektörü Güven Endeksi, ocak ayında aralık ayındaki 27 puandan 35 puana yükseldi. Bu, son 3 ayda görülen ilk artış oldu. Endeks, bu seviyeyi en son Ocak 2007'de görmüştü.

İmalat sektöründeki güven artışına çelik/demir dışı metal, kimya ve metal üretim makineleri sektörü öncülük etti.

Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi ise, aralık ayındaki 34 puandan 33 puana geriledi.

Kaynak: Reuters