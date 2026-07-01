Japonya’da şirket güveni sekiz yılın zirvesine çıktı

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Japonya’da şirket güveni haziranda beklentilerin üzerinde artarak merkez bankasının yeni faiz artırımı için elini güçlendirdi. Japonya Merkez Bankası’nın yakından izlediği Tankan anketine göre büyük imalatçıların güven endeksi mart ayındaki +17 seviyesinden +22’ye yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin +16’ya gerilemesi yönündeydi. Böylece imalatçı güveni Mart 2018’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Veriler, Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetleri ve tedarik zinciri üzerinde yarattığı baskıya rağmen Japonya ekonomisinin dirençli kaldığını gösterdi. Yapay zeka bağlantılı ürünler ve çiplere yönelik güçlü talep, artan maliyetlerin imalatçı güveni üzerindeki olumsuz etkisini sınırladı.

İmalat güveni beklentileri aştı

Haziran Tankan anketi, büyük imalatçıların iş koşullarına ilişkin daha olumlu bir tablo çizdiğini ortaya koydu. Endeksin +17’den +22’ye yükselmesi, şirketlerin maliyet baskısına rağmen talep görünümünü güçlü bulduğunu gösterdi.

İyileşmede özellikle yapay zeka bağlantılı ürünler ve yarı iletkenlere yönelik talep belirleyici oldu. Teknoloji tedarik zincirindeki canlılık, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışın şirket güveni üzerindeki baskısını dengeledi.

Hizmet sektörü turizmden destek aldı

Güven artışı yalnızca imalatla sınırlı kalmadı. Büyük imalat dışı şirketlerin güven endeksi de haziranda +36’dan +37’ye çıktı. Piyasa beklentisi +35 seviyesindeydi. Endeks, Ağustos 1991’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hizmet sektöründe yabancı ziyaretçi talebi, turizm harcamaları ve şirketlerin maliyetleri fiyatlara yansıtabilmesi öne çıktı. Bu tablo, perakende ve hizmet gelirlerinin güçlü kalmasına yardımcı oldu.

Enflasyon beklentileri rekor seviyeye çıktı

Tankan anketi, şirketlerin orta vadeli enflasyon beklentilerinde de dikkat çekici bir artışa işaret etti. Şirketler, üç yıl ve beş yıl sonrası için enflasyon beklentilerini yüzde 2,6’ya yükseltti. Bu oranlar rekor seviyeye çıkarken Japonya Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldı.

Enflasyon beklentilerinin hedefin üzerinde kalması, para politikası açısından kritik önem taşıyor. Şirketlerin fiyat artışlarını geçici enerji şoklarından ibaret görmemesi, Japonya’da fiyatlama davranışlarının daha kalıcı biçimde değişebileceğine işaret ediyor.

BOJ için faiz zemini güçlendi

Japonya Merkez Bankası haziran ayında politika faizini yüzde 1’e çıkararak 31 yılın en yüksek seviyesine taşımıştı. Güçlü şirket güveni, hizmet sektöründeki dayanıklılık ve rekor enflasyon beklentileri, yılın kalanında yeni faiz artırımı ihtimalini canlı tutuyor.

Tankan verileri, merkez bankasının temmuz ayında açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalar, özellikle yılın son çeyreğinde yeni bir sıkılaşma adımı gelip gelmeyeceğine odaklanacak.

Yatırım planları büyüme görünümünü destekledi

Büyük şirketlerin yatırım planları da olumlu tabloyu destekledi. Şirketler, Mart 2027’de sona erecek cari mali yılda sermaye harcamalarını yüzde 11,5 artırmayı planlıyor. Piyasa beklentisi yüzde 10,5 artış yönündeydi.

Bu görünüm, şirketlerin üretim kapasitesi, yapay zeka, çip ekipmanları ve otomasyon yatırımlarında geri adım atmadığını gösterdi. Sermaye harcamalarındaki çift haneli artış planı, Japonya ekonomisi için orta vadeli büyüme potansiyelini destekleyen bir sinyal verdi.

Enerji maliyetleri risk yaratıyor

Buna karşın enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler para politikası görünümünü karmaşıklaştırıyor. Orta Doğu’daki çatışma, ithal yakıta bağımlı Japonya’da hem enflasyonu artırıyor hem de şirket marjları ile hanehalkı harcanabilir gelirini baskılıyor.

Toptan eşya enflasyonunun mayısta yüzde 6,3’e çıkarak üç yılın zirvesine ulaşması, maliyet baskısının sürdüğünü ortaya koydu. Şirketlerin bu maliyetleri fiyatlara daha fazla yansıtması, BOJ’un enflasyonun kalıcılığına ilişkin değerlendirmelerinde öne çıkacak.

Piyasalar yeni faiz sinyallerine odaklandı

Sonuç olarak haziran Tankan anketi, Japonya ekonomisinin dış şoklara rağmen güçlü talep koşullarını koruduğunu gösterdi. Büyük imalatçı güveninin +22’ye, imalat dışı güvenin +37’ye çıkması ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2,6’ya yükselmesi, Japonya Merkez Bankası’nın yeni faiz artırımı tartışmalarını güçlendirdi.

Piyasalar şimdi merkez bankasının gelecek ay açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri ile yılın son çeyreğinde atılabilecek yeni sıkılaşma adımlarına odaklanacak.

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