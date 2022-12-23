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Japonya'dan 114,3 trilyon yenlik bütçe

Japon hükümeti 114,3 trilyon yenlik (862 milyar dolar) 2023 mali yılı taslak bütçesini onaylamaya hazırlanıyor. Bütçe kalemlerinde ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masraflarının rekor düzeye erişmesi bekleniyor.

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Resmi Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Kişida Fumio hükümeti, 2023 mali yıl için rekor düzeyde genel bütçe hedefliyor.

Buna göre Nisan 2023'te başlayacak mali yıl kapsamlı genel hesap bütçe hacmi 114,3 trilyon yen (862 milyar dolar) düzeyinde olacak.

Kişida hükümetinin onaylaması halinde, Japonya'nın bir mali yıl genel bütçesi, 5 yıl üst üste 100 trilyon yen seviyesinin üzerinde kaydedilecek.

Bütçe kalemlerinde ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masraflarının rekor düzeye erişmesi bekleniyor.

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