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Jeotermal sera bölgeleri geliyor

Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak. (Mehmet Kara)

Jeotermal sera bölgeleri geliyor
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