Jeotermal sera bölgeleri geliyor
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak. (Mehmet Kara)
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