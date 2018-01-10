Jeotermalde ÖTV ve KDV muafiyeti talebi

10 Ocak 2018

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl yapılan santral yatırımlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 arttığını söyledi.

Geçen yıl işletmeye alınan 4 santralle birlikte Türkiye'deki jeotermal enerji santrali sayısının 41'e yükseldiğini ifade eden Şentürk, "İnşaatı devam eden 614 megavat kapasiteye sahip 23 tesis bulunuyor. Büyüme temposunun korunabilmesi için jeotermal enerjiye yönelik devlet desteğinin sürmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeliyle özellikle uluslararası yatırımcının yakından ilgilendiğine dikkati çeken Şentürk, 2020'de sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) jeotermal için devam etmesini istediklerini dile getirerek, "YEKDEM devam etmezse yatırımlar bıçak gibi kesilir. Çünkü yatırımların geri dönüş süreleri, kuyuların derinleşmesi, keşif riski ve maliyetlerin artmasıyla son 10 yıl ortalamalarının üzerine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Jeotermalde de ÖTV ve KDV muafiyeti olmalı"

Şentürk, petrol sondaj çalışmalarında kullanılan yakıttan ÖTV ve KDV alınmadığını belirterek, bunun jeotermal enerjide de uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Jeotermal enerji kuyularından elde edilen enerjinin ısıl eşdeğerinin petrol kuyularından elde edilenden daha yüksek olduğunu aktaran Şentürk, "Örneğin jeotermal enerji üretilen kuyunun kapasitesi 4 megavat ise aynı yakıtın harcandığı petrol sondajından elde edilen petrolden aynı gücü elde edemiyorsunuz. Üstelik jeotermal, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Oysa petrol tükenebilir bir kaynak. Bu faktörler göz önünde bulundurularak, sondajda kullanılan yakıta ÖTV ve KDV istisnası desteği jeotermal yatırımcılarına da verilmeli." dedi.