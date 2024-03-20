Jerome Powell: Faiz indirimine başlamak uygun olacak

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Powell yaptığı değerlendirmede enflasyonun önemli ölçüde gevşediğini ancak hala yüksek olduğunu belirtti. Powell bu yıl bir noktada faiz indirimine başlamanın uygun olabileceğini söyledi.

Powell’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

“Yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak. Fed bugün bilanço konusunda herhangi bir karar almadı.

Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Hedefe giden yol engebeli.

Faizlerin aşırı düşük seviyelere dönmesini beklemiyorum.

Güçlü işe alımlar tek başına faiz indirimlerini geciktirmek için bir sebep değil. Sıkı finansal koşulların ekonomiyi baskıladığını düşünüyoruz

Bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak

Yılın ilk yarısında enflasyonun biraz yüksek olması normal”

Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık

Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak.

Faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız

Politika faiz oranımız büyük olası ile tepe noktasında. Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Eğer ihtiyaç olur ise faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız.

Politikaya karar vermek için gelen verileri dikkatle değerlendireceğiz. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız.