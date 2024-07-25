JP Morgan'dan altın ve gümüş için yeni tahmin

ABD'li yatırım bankası JP Morgan altın ve gümüş için, 2025 yılı fiyat hedeflerini revize etti. Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2 bin 800 dolara yükseltti. JP Morgan, ons gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar olarak ifade etti.

Ons altın şu sıralarda 2 bin 371,40 dolar ve gümüş 27,82 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.