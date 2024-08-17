J.P. Morgan'dan Aralık 2025 için dolar/TL'de 41,86 iması

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası J.P. Morgan, dün Türk Hava Yolları'nın (THY) hisselerine dair değerlendirme yayınladı.

CNBC-e'den Ahmet Bal'ın haberine göre banka, THY için 'nötr' tavsiyesini 'ağırlığını artır'a çevirirken, hedef fiyatı 494 TL olarak açıkladı.

J.P. Morgan Aralık 2025'te THY'nin hedef fiyatını 494 TL'ye yükseltirken hisse fiyatının dolar bazında 11,8 USD'ye çıkmasını beklediğini ifade etti. Bu da J.P. Morgan'ın 2025 sonu için dolar/TL tahmininin 41,86 olduğunu gösteriyor.

Önceki tahminini düşürdü

J.P. Morgan'ın THY için bir önceki tahmini Haziran 2025 dönemini kapsıyordu. J.P. Morgan'ın THY'deki hedef fiyatı 334 liraydı. Bunun dolar karşılığının 7,8 olması bekleniyordu. Bankanın Haziran 2025 için dolar/TL tahmini 42,82 seviyesindeydi.

Bu veriler incelendiğinde J.P. Morgan'ın dolar/TL beklentisini Haziran 2025'teki 42,82 seviyesinden Aralık 2025 için 41,86'ya indirdiği görülüyor.