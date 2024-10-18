JP Morgan'dan Türk bankaları için üçüncü çeyrek uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türk bankalarının üçüncü çeyrek performanslarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Bankanın değerlendirmesinde üçüncü çeyrekte Türk bankalarının performansının net faiz marjı baskıları ve artan risk maliyetleri nedeniyle zayıf kalmasının beklendiğini kaydett,

Buna göre ortalama özkaynak karlılığını yüzde 17 bekleyen banka, oranın bu çeyrekteki yüzde 38 enflasyonun altında kalacağını ifade etti. JP Morgan, Garanti Bankası'nın yüzde 28'le en yüksek, Halkbank'ın yüzde 8'le en düşük performansı göstermesini bekliyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre JP Morgan, faiz indirimlerinin Ocak 2025’e ertelenmesinin yıl sonu net faiz marjının beklentilerini düşürerek 2025 için karlılık tahminlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

2025'te baskı yaratabilir

Banka, varlık kalitesinin normalleşmeye başlamasına rağmen, tüketici kredileri ve kredi kartlarında takipteki alacakların önemli ölçüde arttığı ve bunun yanında risk maliyetinin de artmasıyla 2025’te varlık kalitesi üzerindeki baskıyı artırabileceğini kaydetti.

JP Morgan, Türk bankalarının hisse performansı yıl içinde yüzde 48 artışla güçlü kalsa da kısa vadede katalizörlerin eksikliği ve faiz indirimlerinin gecikmesi nedeniyle ihtiyatlı olmaya devam ettikelrini belirterek Garanti'nin, kısa vadede en güçlü kazanç momentumuna sahip olduğu için pozitif ayrıştığına işaret etti.