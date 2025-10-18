30 yapay zeka hissesi bir yılda 5 trilyon dolar kazandırdı!

ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, yapay zekâ (AI) odaklı hisselerin ABD’li yatırımcılara kazandırdığı servete ilişkin dikkat çeken bir not yayımladı.

Banka, 30 yapay zeka bağlantılı şirketin son bir yılda Amerikalalıların servetini yaklaşık 5 trilyon dolar artırdığını hesapladı.

Eylül ayında yayımlanan ilk notta, bu 30 şirketin S&P 500 endeksinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturduğu belirtilmişti. Banka analistleri Abiel Reinhart ve Michael Feroli’nin bu hafta paylaştığı güncellenmiş notta ise bu hisselerden elde edilen servet artışının tüketici harcamalarına da yansıyacağı vurgulandı.

Analistler notta, "ABD hanehalklarının son bir yılda bu 30 yapay zeka hissesinden 5 trilyon dolardan fazla kazanç sağladığını tahmin ediyoruz. Bu durum yıllık tüketim harcamalarını yaklaşık 180 milyar dolar, yani toplam tüketimin yüzde 0,9’u kadar artırabilir" ifadelerine yer verdi.

Düzeltme uyarısı da yapıldı

Banka, yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğini korusa da, olası bir düzeltmenin büyük servet kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Analistler, "Eğer yapay zeka hisseleri piyasa değerinin yüzde 44’ünü oluşturuyorsa, bu hisselerde yaşanacak yüzde 10’luk bir düşüş, hanehalkı servetini 2,7 trilyon dolar azaltır ve tüketimi yaklaşık 95 milyar dolar (yüzde 0,45) düşürür" uyarısında bulundu.

30 şirketi sıraladılar

Analistler, en çok yapay zeka ile ilişkilendirilen şirketleri belirlemek için JPMorgan’ın kendi teknolojisini kullanarak haber akışları ve şirket bilançolarındaki yapay zeka atıflarını taradıklarını açıkladı.

Bu hisseler arasında en büyük pay, yarı iletken ve donanım sektörüne ait. Ardından yazılım, bulut ve danışmanlık şirketleri geliyor. Otomotiv ve robotik alanında iki şirket yer alırken, Digital Realty Trust veri merkezi sektöründeki tek temsilci olarak öne çıkıyor.

İşte JP Morgan tarafından oluşturulan listedeki şirket isimleri:

1) NVIDIA

2) Microsoft

3) Apple

4) Alphabet

5) Amazon.com

6) Meta Platforms

7) Broadcom

8) Tesla

9) Oracle

10) Palantir Technologies

11) Advanced Micro Devices

12) Salesforce

13) International Business Machines

14) Uber Technologies

15) ServiceNow

16) QUALCOMM

17) Arista Networks

18) Adobe

19) Micron Technology

20) Palo Alto Networks

21) Intel Corp

22) CrowdStrike Holdings

23) Constellation Energy

24) Cadence Design Systems

25) Dell Technologies

26) NXP Semiconductors NV

27) Fortinet

28) Digital Realty Trust

29) Hewlett Packard Enterprise Co

30) Super Micro Computer