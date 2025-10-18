JPMorgan: 30 yapay zeka hissesi bir yılda 5 trilyon dolar kazandırdı!
JPMorgan, yapay zekâ hisselerindeki yükselişin ABD'de yarattığı servet etkisine dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda 30 yapay zekâ hissesinin Amerikalılara son bir yılda 5 trilyon dolar kazandırdığı belirtilirken bu kazancın tüketici harcamalarına da yansıyacağı söylendi. Ancak notta olası bir düzeltmenin büyük servet kayıplarına yol açabileceği de kaydedildi.
ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, yapay zekâ (AI) odaklı hisselerin ABD’li yatırımcılara kazandırdığı servete ilişkin dikkat çeken bir not yayımladı.
Banka, 30 yapay zeka bağlantılı şirketin son bir yılda Amerikalalıların servetini yaklaşık 5 trilyon dolar artırdığını hesapladı.
Eylül ayında yayımlanan ilk notta, bu 30 şirketin S&P 500 endeksinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturduğu belirtilmişti. Banka analistleri Abiel Reinhart ve Michael Feroli’nin bu hafta paylaştığı güncellenmiş notta ise bu hisselerden elde edilen servet artışının tüketici harcamalarına da yansıyacağı vurgulandı.
Analistler notta, "ABD hanehalklarının son bir yılda bu 30 yapay zeka hissesinden 5 trilyon dolardan fazla kazanç sağladığını tahmin ediyoruz. Bu durum yıllık tüketim harcamalarını yaklaşık 180 milyar dolar, yani toplam tüketimin yüzde 0,9’u kadar artırabilir" ifadelerine yer verdi.
Düzeltme uyarısı da yapıldı
Banka, yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğini korusa da, olası bir düzeltmenin büyük servet kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.
Analistler, "Eğer yapay zeka hisseleri piyasa değerinin yüzde 44’ünü oluşturuyorsa, bu hisselerde yaşanacak yüzde 10’luk bir düşüş, hanehalkı servetini 2,7 trilyon dolar azaltır ve tüketimi yaklaşık 95 milyar dolar (yüzde 0,45) düşürür" uyarısında bulundu.
30 şirketi sıraladılar
Analistler, en çok yapay zeka ile ilişkilendirilen şirketleri belirlemek için JPMorgan’ın kendi teknolojisini kullanarak haber akışları ve şirket bilançolarındaki yapay zeka atıflarını taradıklarını açıkladı.
Bu hisseler arasında en büyük pay, yarı iletken ve donanım sektörüne ait. Ardından yazılım, bulut ve danışmanlık şirketleri geliyor. Otomotiv ve robotik alanında iki şirket yer alırken, Digital Realty Trust veri merkezi sektöründeki tek temsilci olarak öne çıkıyor.
İşte JP Morgan tarafından oluşturulan listedeki şirket isimleri:
1) NVIDIA
2) Microsoft
3) Apple
4) Alphabet
5) Amazon.com
6) Meta Platforms
7) Broadcom
8) Tesla
9) Oracle
10) Palantir Technologies
11) Advanced Micro Devices
12) Salesforce
13) International Business Machines
14) Uber Technologies
15) ServiceNow
16) QUALCOMM
17) Arista Networks
18) Adobe
19) Micron Technology
20) Palo Alto Networks
21) Intel Corp
22) CrowdStrike Holdings
23) Constellation Energy
24) Cadence Design Systems
25) Dell Technologies
26) NXP Semiconductors NV
27) Fortinet
28) Digital Realty Trust
29) Hewlett Packard Enterprise Co
30) Super Micro Computer