JPMorgan analistleri Türkiye'de 20 banka ve şirket ile bir araya geldi

JPMorgan analistleri Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin ardından makro taraftaki güçlü performansın şirketlerin temellerini geliştirmediğini vurguladı.

Blomberg HT’de yer alan habere göre aralarında Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi'nin olduğu kurumsal araştırma analistleriyle, ekonomist Fatih Akçelik tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli notta makro taraftaki ivmenin karşısında kurumsal taraftaki zayıflık ve adil değerine yakın kurumsal değerlemelerin olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de 20 banka ve şirket ile birlikte yetkililere de yapılan ziyaretler sonrasında hazırlanan notta ortodoks politikalara dönüş ve makro taraftaki dengesizliklerin giderilmesi sonrasında Türkiye'nin borçlanma tarafında geride bırakılan 12 aylık dönemde güçlü bir performansa imza attığı ancak bu durumun şirketlerin temellerini geliştirmediği ifade edildi.

"Kurumsal borçlanma temelleri sağlıklı bir düzeyde kaldı"

Notta birçok Türk şirketinin TL'deki reel değerleme, yüksek enflasyonist baskılar ve gerileyen alım gücüyle zayıf iç talep dolayısıyla baskı gördüğüne dikkat çekildi. Buna karşın JPMorgan analistleri kurumsal borçlanma temellerinin sağlıklı bir düzeyde kaldığını vurguladı.

Makro tarafta ivmenin kısa vadede devam etmesini beklediklerini söyleyen analistler dolarizasyon konusunun izlenecek bir alan olacağını da ifade etti. Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarıyla birlikte kur korumalı mevduatlarını standart TL mevduatlarına çevirme eğilimine dikkat çeken JPMorgan analistleri mevcut Türk lirası politikasının uzun süre devam etmesi durumunda bir noktada dolarizasyonu tetikleyebileceğini söyledi.

Şirketlerin eurobond tahvillerine yönelik tavsiyeler güncellendi

JPMorgan'ın notunda birçok şirketin temellerine yönelik detaylı değerlendirmeler yer alırken, bu değerlendirmeler sonucunda bu şirketlerin eurobond'larına ilişkin tavsiyelerde de güncellemeye gidildi.