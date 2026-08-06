JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan yüksek kaldıraç uyarısı: Birileri piyasayı altüst edecek

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JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, finans piyasalarında kaldıraç kullanımının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirterek yatırımcıların resmi verilerde görünmeyen borçlanmayı da dikkate alması gerektiğini söyledi.

Dimon, marj borcunun rekor seviyelere ulaştığını ifade ederken, asıl dikkat edilmesi gereken unsurun farklı finansal araçlar altında yer alan ve doğrudan marj borcu olarak sınıflandırılmayan kaldıraç olduğunu belirtti.

Başlıca aracı kurumlar, hedge fonları, ETF'ler ve Hazine tahvili arbitraj işlemlerinin piyasadaki kaldıraç seviyesini artırdığına işaret eden Dimon, bu durumun tek bir yatırımcı veya fon kaynaklı sorunların daha geniş çaplı piyasa oynaklığına dönüşme riskini yükselttiğini söyledi.

2008 benzeri bir risk mi?

Dimon, son dönemde yapay zeka odaklı hedge fonu Situational Awareness'ın yaşadığı kayıpların ardından yapılan değerlendirmelerde ise piyasaların bu tür münferit sorunları absorbe edebildiğini belirtti.

Yüksek kaldıraç kullanımını sistemik bir tehdit olarak nitelendirmekten kaçınan Dimon, mevcut tabloyu 2008 küresel finans krizinden ayırdı. 2008 krizinde asıl sorunun kaldıraç değil, ipotek piyasasında gerçekleşen büyük zararlar olduğunu söyleyen Dimon, bugün benzer ölçekte bir sistemik risk gördüğünü ifade etmedi.

Dimon, piyasalarda oynaklığın yükselmesi halinde bankalar ve takas kurumlarının daha fazla teminat talep edeceğini belirterek finansal koşulların sıkılaşabileceğine dikkat çekti.

Enflasyon ve faiz uyarısı

JPMorgan CEO'su, uzun vadeli görünümde ise hükümet bütçe açıkları, altyapı yatırımları ve küresel savunma harcamalarındaki artışın enflasyonist baskıları canlı tutabileceğini söyledi.

Özellikle yeniden silahlanma sürecinin uzun vadeli faiz oranlarını yukarı çekebileceğini belirten Dimon, yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri elde tutmak için daha yüksek getiri talep edebileceğini ifade etti.