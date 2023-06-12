JPMorgan faiz beklentisini güncelledi
JPMorgan Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki para politikası toplantısında faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkarmasını beklediğini açıkladı.
JPMorgan'ın müşterilere yönelik notunda, TCMB'nin ileriye dönük yönlendirmesinde gerekmesi halinde daha küçük çaplı faiz artışları önerilebileceği belirtildi.
Gaye Erkan'ın Cuma günkü Resmi Gazete'de TCMB başkanı olarak atanmasının ardından ilk para politikası toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.
"Türkiye'de politika faizinin yılsonunda %30 olacağına dair tahminimizi teyit ediyoruz ancak riskler yukarı yönlü" denilen notta, "Türkiye'nin sıkılaşan kredi koşullarından dolayı bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.