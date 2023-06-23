JPMorgan ve Barclays'in faiz beklentisi aynı kaldı
TCMB'nin piyasa beklentilerinin altında kalan faiz artışı sonrası yaptıkları değerlendirmede JPMorgan ve Barclays politika faiz beklentilerini değiştirmedi. İki yabancı kurum bu kararın ardından yaptıkları analizde politika faizi beklentilerini korudu.
Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde yaptığı beklentinin altında kalan artışın yankıları devam ediyor.
İki yabancı kurum bu kararın ardından yaptıkları analizde politika faizi beklentilerini korudu.
Barclays, Türkiye'de politika faizinin Ekim ayına kadar yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminini korudu ancak risklerin açıkça "aşağı yönlü" olduğunu açıkladı.