JPMorgan yıl sonu faiz beklentisini revize etti! TCMB’nin sürpriz artışı, tahminleri değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından, küresel yatırım bankalarından gelen değerlendirmeler dikkat çekiyor. JPMorgan, bu hamle sonrası Türkiye’ye yönelik yıl sonu faiz tahminini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, TCMB’nin politika faizi için yıl sonu beklentisi daha önce yüzde 35 seviyesindeyken, son artış sonrası yüzde 38’e yükseltildi. Bu revizyon, Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu uzun süre koruyacağına işaret ediyor.

Temmuz’da faiz indirimi bekleniyor

JPMorgan, TCMB'nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısını pas geçmesini, Temmuz ayında ise 200 baz puanlık faiz indirimiyle bir gevşeme döngüsüne başlamasını bekliyor. Bu adımın enflasyondaki seyirle uyumlu bir zamanlamayla atılacağı öngörülüyor.

Enflasyon tahmini de revize edildi

Yatırım bankası ayrıca, son haftalarda yaşanan zirai don olaylarının gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirterek, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5’ten yüzde 30,0’a çıkardı.

Goldman Sachs da tahminlerini güncelledi

JPMorgan’ın ardından Goldman Sachs da Türkiye’ye ilişkin tahminlerini revize etti. Banka, Merkez Bankası’nın faiz indirimine Temmuz ayında başlamasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 28,5’ten yüzde 33’e çıkarıldı.