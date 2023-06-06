JPMorgan'dan faiz artışı tahmini

Seçimlerin tamamlanmasının ardından kabinedeki ekonomi yönetiminde köklü değişiklikler oldu. Ekonominin başına Mehmet Şimşek getirilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tepe isminin de değişmesi bekleniyor.

Piyasaların gözü ise şimdiden 22 Haziran'a çevrilmiş durumda... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Haziran günü seçimler sonrasındaki ilk faiz kararını açıklayacak.

SocGen'in ardından JPMorgan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördü.

Beklenenden önce bile artırım gelebilir

Bloomberg HT'nin haberine göre; ABD bankası JPMorgan tarafından Pazartesi günü yayımlanan notta TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceği belirtildi.

JPMorgan ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, "Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz" ifadelerine yer verdi.