JPMorgan'dan Türkiye için yeni faiz tahmini: Yıl sonu beklentisini aşağı çekti
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37'den yüzde 35'e indirdi. Banka, revizyona gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüş ile TCMB'nin son dönemde verdiği parasal gevşeme sinyallerini gösterirken, eylül ve ekim aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.
JPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz beklentisini aşağı yönlü revize etti. ABD'li yatırım bankası, 2026 sonuna ilişkin politika faizi tahminini yüzde 37'den yüzde 35'e indirdi.
Revizyonun gerekçesi petrol ve TCMB sinyalleri
Banka, bu revizyonun temel nedenleri arasında İran'daki savaşın ardından ilan edilen ateşkesle birlikte petrol fiyatlarında görülen hızlı gerileme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde verdiği parasal gevşeme mesajlarını gösterdi.
JPMorgan değerlendirmesinde, TCMB'nin gelecek ay haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının beklendiği belirtilirken, bu adımın efektif fonlama faizini yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye indirebileceği ifade edildi.
Yıl sonunda yüzde 35 beklentisi
Banka analistleri, "düşen enerji fiyatları ve TCMB'nin parasal gevşeme yanlısı sözlü yönlendirmeleri doğrultusunda" merkez bankasının 10 Eylül ve 22 Ekim tarihlerindeki Para Politikası Kurulu toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yıl sonunda yüzde 35'e düşüreceğini öngördü.
Merkez Bankası son üç toplantıda faizi değiştirmedi
TCMB ise son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka, ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 37'ye çekerken, Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından mart, nisan ve haziran aylarındaki toplantılarda faizi sabit tuttu.
Savaş sonrasında piyasayı yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamaya başlayan Merkez Bankası'nın, önümüzdeki dönemde atacağı adımlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.