Kaan: Kurda 4.30'un üstü köpük

30 Temmuz 2018

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyası ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşündüklerini söyledi. Kaan bu seviyenin üzerini köpük olarak değerlendirdiklerini ifade etti. MÜSİAD Başkanı, "Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Yıl sonu itibarıyla 5 liralar civarında bir kur öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Faiz konusunda özellikle hassas olduklarını belirten Kaan, "Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz" dedi.

"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak" ifadesini kullanan Kaan, "Çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar" görüşünü paylaştı.

"ABD ile kriz ekonomiyi sıkıntıya sokmaz"

Kaan son dönem ABD ile yaşanan gerilimler ile ilgili olarak şunları söyledi: "ABD bize devamlı dayatma ile gelmemeli. Ekonomik olarak çok fazla bir sıkıntıya gireceğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizden eminiz.

Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda ABD var. Bu tür gerilimlere hiç gerek yok, dünya yeterince büyük, kaynaklar yeterli."

"BRICS'in artısını önümüzdeki dönem göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS görüşmelerine katılmasını yorumlayan Kaan, "Afrika ile ticaret olanaklarını artırma süreci hızlanacak. Türkiye'nin özel davetli olarak katıldığı BRICS zirvesinin artısını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dünya ticaretinin yüzde 60'ını BRICS ülkeleri yapıyor" diye konuştu.





