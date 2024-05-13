Kaan ve Milgem'de imzası olan Altınay Savunma Teknolojileri halka arzına yoğun talep

Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzında 8-9-10 Mayıs tarihlerindeki talep toplama süreci sona erdi. 35 milyon 294 bin 118 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplam 58.823.530 nominal/adet hissenin satışa sunulduğu halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman’ın görev aldığı halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar TL oldu.

7 kat talep geldi

Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzına, yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisat tutarının yaklaşık 2,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan tahsisat tutarının yaklaşık 18 katı, Altınay Grubu çalışanlarından da tahsisat tutarının 1,7 katı olmak üzere toplamda yaklaşık 7 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Altınay Savunma Teknolojileri ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. 3,6 milyon bireysel yatırımcı, şirketimize ilgi gösterdi. Altınay Savunma Teknolojileri olarak, göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yoğun ilginin bize duydukları güvenin de bir göstergesi olduğunu görerek oldukça gururlandık” diye konuştu.

Halka arz gelirleri yatırımlara aktarılacak

Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, Milli Gemi MİLGEM gibi projelerde imzası Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz gelirlerini yatırımlarında kullanarak büyümeyi hedefliyor.

Halka arzdan elde edilen gelirin yarısı hem yeni tesis hem de üretim teknolojileri yatırımlarına aktarılacak. Halka arz gelirlerinin diğer yarısının ise test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımları, global satış ve pazarlama ağı yatırımları, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıklarının kurulmasına aktarılacağı belirtildi.

Halka arz süreciyle yatırımcıların vatan savunmasına destek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Altınay, “Altınay Savunma Teknolojileri’ni bu ülkenin geleceği için kurduk ve inandığımız değeri milletimizden aldık. Ülkemiz için ülkemizin çocuklarıyla şirketimizi geliştirdik. Halka arz sürecimizle milletimiz için kurduğumuz bu şirketi gerçek anlamda büyütmek için milletimizle ortak olarak; milletin malını millete teslim etmiş olduk. Altınay Savunma Teknolojileri olarak, Türkiye'nin savunma sanayisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlamak için üretim kabiliyetlerimizi ve imkanlarımızı geliştirme yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Savunma teknolojileri sektöründe oluşturduğumuz güveni, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biri. Talep toplamada sağlanan başarı da aslında bu güvenin bir göstergesi” dedi.

Altınay Savunma Teknolojileri

Çeyrek asrı aşan mühendislik kabiliyetleriyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında kuruldu.

Geleceği tasarlayacak projelere imza atan şirket, Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstlenmektedir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) yöneten Letven Capital, 2021 yılında şirkete yüzde 20 pay ile ortak olarak büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluşturdu. Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin 2019 yılında döner kanatlı İHA’ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, bugün Altınay Savunma ve Aselsan ortaklığı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in bir başka bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri ise 2019’da TUSAŞ ortaklığıyla kuruldu. TAAC, havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmakta olup kısa sürede yurt dışı pazara da açılmıştır.