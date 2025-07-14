Kabloda tasarruf yangına davetiye çıkarıyor

Kablo Sanayicileri Derne­ği (Kabloder) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kurtiş, binalardaki yangınlarda kablo kalitesinin etkisine dikkat çekti. Geçen günlerde bir grup meslektaşımızla sohbet toplan­tısında bir araya geldiğimiz Kur­tiş, çoğu yangında “Elektrik kon­tağından çıkan, nedeni bilin­meyen” dendiğini fakat elektrik şebekesinde kullanılan kablonun kalitesiz ve kesit yanlış olma­sı durumunda yangına davetiye çıktığını belirtti. Kurtiş, “Bakır kesit değilse ısınıyor ve yakıyor. Kablonun yanmaması ve yandık­tan sonra davranışı da önemli. Örneğin Vaniköy Camii 355 yıl­lıktı. Yangında kül oldu. Yangın­dan iki sene önce çok eski olan elektrik tertibatı yenileniyor” bilgilerini verdi. Tarihi Vaniköy Camii yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda da “Elekt­rik tesisatı kablolarının ısınma­sı sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi” deniliyor.

Şartnamede var ama cezası yok

Bu noktada yangına mukave­metli kabloların kullanılmasının önemine işaret eden Atilla Kur­tiş, “2017’de bütün yapı malze­meleri için şartname geldi ama uygulamada cezai bir yaptırım yok” ifadelerini kullandı. Tekno­lojinin gelişmesi ile birlikte yan­gına mukavemetli kablolar ile diğerleri arasındaki maliyet far­kının yüzde 6-8’lere kadar indi­ğini dile getiren Kurtiş, “Yangı­na dayanıksız kablo fiyatı 100 ise dayanıklı olan 106 diyelim. Bu­nun için risk almaya değer mi? Yangın başladıktan sonra ürü­nün davranışı da önemli. Binada sprinkleri koydunuz ama güven­siz kablo ile koydunuz. Elektrik devre dışı kalacağından sprink­ler çalışmaz. Yangına dayanıklı kablolar yangında 180 dakikaya kadar iletimi sürdürüyor” bilgi­lerini paylaştı. Güvenliğe uygun olmayan kabloların şikayet üze­rine toplatılabildiğini anlatan Kurtiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İBB verilerine göre bina yangın­larının 3’te 2’si elektrik tertibatı kaynaklı. Bunun üçte biri de kab­lo kaynaklı. Düzgün tesisat ve malzeme kullanılarak yangının çıkması önlenmeli. Fabrika çatı­larına GES kuruluyor. Bunlarda güvenlik çok önemli, bir ihmalde yangın olduğunda, düşünsenize fabrikanın çatısı yanıyor.”

Türkiye’nin 230 kablo üreticisi ile Çin’den sonra en fazla üretici­nin olduğu ülke konumunda bu­lunduğunu belirten Kurtiş, “Üç­lü priz vs. değil kablo anlamında Türkiye üretimde güçlü bir ülke ve 3,4 milyar dolarlık kablo ih­racatı var. Ana pazar İngiltere. Türkiye pazarı 1,1 milyar dolar. Bağlantı ekipmanları olarak ba­karsak yarım milyar dolarlık bir ithalat var” diye konuştu.

Veri merkezlerinin kablosu Türkiye’den

Genel merkezi Paris’te bu­lunan elektrifikasyon şirke­ti Nexans’ın Türkiye, Levant ve Orta Asya’dan sorumlu Genel Müdürü olan Kurtiş, bu yıl şir­ketin Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanlığına getirildi. Nexans’ın Türkiye ve küresel operasyonla­rına ilişkin de bilgi veren Kurtiş, “41 ülkedeki 92 fabrikamızla fa­aliyet gösteriyoruz. Geçen yılki küresel ciro 7,1 milyar euro se­viyesinde. Türkiye’de 1968’den beri varız. Küresel gelirde payı­mız yüzde 4 civarında. Denizli ve Tuzla’da üretimlerimiz var. De­nizli’deki fabrika yangın güven­liği ile ilgili ürünlerde ön plan­da. Denizli’de aylık 3 bin 850 ton, Tuzla da bin ton kablo üretiliyor. 150-160 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Temel odağımız ve­ri merkezleri. Şu anda en pozitif ivmeli bölüm. İngiltere, İrlanda ve Almanya pazarlarında güçlü­yüz. Buraya ürünler Nexans Tür­kiye’den gidiyor. Veri merkezleri değer önermesinde Türkiye en güçlü tedarikçi” dedi.

Avrupa ve ABD’nin şebeke altyapısı yaşlı

Dünyadaki elektrifikasyon sürecinin 2030 ve sonrasında daha da hızlanacağını kaydeden Kurtiş, “Nexans küreselde ARGE ve pazarlamasını elektrifikasyona odaklıyor. 2030 ve sonrasında elektrifikasyon artacak. Türkiye’nin şebekesi göreceli olarak daha genç. 20 yaşlarında. Dünyada ortalama 35 yıl olarak alınır. Avrupa ve ABD’de şebeke epey yaşlı. Farkındalar ve altyapıya çok ciddi yatırım yapıyorlar. Çünkü GES ve RES kurdunuz ama elektriğin şebekeye gitmesi lazım ve şebekenin de güçlenmesi lazım” mesajları verdi. Diğer yandan elektrikli araçlarda istasyon kurulmasının çok özel bir altyapı gerektirdiğini anlatan Kurtiş, “Binanın altına uygun olmayan tesisat ve yanlış kablo kesitleri ile olmaz. Şarj kutusu vs. basit ama esas elektriği getiren şebeke önemli” dedi. Kurtiş, normal bir otomobilde 5 kilometre uzunluğunda kablo kullanıldığı bilgisini de paylaştı.

Bakır hırsızlarına karşı geliştirilen sistemi ihraç etti

Elektrik iletimi bakır kablolarla sağlanıyor. Bakırın libresi geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi açıklamasıyla rekor kırdı. Metal değerlendikçe hırsızların da dikkatini çekiyor. Tren rayları döşenirken elektrik kablolarının da önce serilip sonra bağlandığı bu yüzden kabloların açıkta kaldığı sürede hırsızlık olaylarının yaşanabildiğini anlatan Kurtiş, şunları söyledi: “Dağ başında istediğiniz kadar güvenlik koyun çözüm olmuyor. Kesilen kısım için 100-200 bin dolar sipariş önemli değil. Proje aksayınca cezalar ve politik baskı oluyor. Tuzla’da bir cihaz geliştirdik. Enerji verilmemiş kablolara sürekli sinyal gönderiyor. Sinyal dönmeyince bölgede problem var diye bekçi oraya gidiyor. Bunu Brezilya ve Fransa’ya da ihraç ettik.”