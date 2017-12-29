Kaçak sigarayla mücadele vergide 3 milyar TL'lik artış sağladı

29 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tütün ve tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin Türkiye'de her yıl milyarlarca lira vergi kaybına sebep olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarından sokulmaya çalışılan yasa dışı eşyanın tespiti konusunda kullanılan teknik cihazların, araç ve konteyner tarama sistemlerinin, tütün dedektör köpeklerinin sayı ve nitelik olarak geliştirildiğini vurgulayan Tüfenkci, sınırlarda görev yapan 16 dedektör köpeğin tütün kaçakçılığıyla mücadelede aktif rol oynadığını dile getirdi.

Tüfenkci, dedektör köpeklerin de dahil olduğu operasyonlarla bu yıl sadece Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 4 milyon paket sigara ele geçirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Araç Takip Sistemi ile ülkemize transit rejimi kapsamında giriş yapan sigara yüklü tırlar, 7 gün 24 saat uydu üzerinden anlık takip ediliyor. Bandrollü ürün izleme cihazları sayesinde, üzerinde sahte bandrol kullanılan sigaralar rahatlıkla tespit edilebiliyor. Gümrük kapılarındaki mücadelenin yanı sıra ülke içinde sigara kaçakçılığının yoğun olduğu tespit edilen büfeler, depolar, sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara satışının engellenmesi için saha denetimlerine başladık. Gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından yürütülen etkin denetim ve operasyonlar sonucunda, son 3 yılda toplam 34 milyon 128 bin paket sigara ve binlerce kilogram puro, tütün, nargile tütünü ve benzeri tütün mamulleriyle makaron olarak bilinen içi boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi."

Terör örgütlerinin finansman kaynağı

Tüfenkci, yaygın teknik cihaz kullanımı, istihbarat destekli operasyonlar ve eğitimli personel vasıtasıyla kaçakçılıkla mücadele kapasitelerini her geçen yıl artırdıklarını söyledi.

PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin, kaçak sigarayı finansman kaynağı olarak kullanmasını engellediklerini belirten Tüfenkci, herhangi bir standardı ve kontrolü olmayan kaçak tütün mamullerinin sağlığa yönelik ciddi riskler oluşturduğunu aktardı.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının sınır ötesi nitelik taşıdığına işaret eden Tüfenkci, diğer ülke gümrük idareleriyle ve ilgili uluslararası kuruluşlarla bilgi, tecrübe, istihbarat paylaşımı ve ortak operasyon düzenlenmesi girişimlerine de önem verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda, 2017'de 17 uluslararası operasyona katılım sağladıklarını bildiren Tüfenkci, "2017 sonu itibarıyla yakalanan sigara miktarı yaklaşık 12 milyon paketi aştı. Alınan ilave tedbirler, etkin saha denetimleri ve yol kontrolleri sonucunda 2014'te yüzde 21 olan kaçak sigara kullanım oranı 2015'te yüzde 13’e, bu yılın sonunda yüzde 8,5'e geriledi. Kaçak sigara kullanımındaki bu hızlı düşüş sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 3 milyar liralık kazanç sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tütün ürünleri kaçakçılığının kayıtlı istihdam ve küçük esnafın gelirleri başta olmak üzere birçok alanda olumsuz sonuçlara yol açtığını ifade eden Tüfenkci, her türlü kaçakçılığın önlenmesi konusunda çalışmalara katkıda bulunmak isteyen duyarlı vatandaşların, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ücretsiz "Alo 136" kaçakçılık ihbar hattı vasıtasıyla kaçakçılıkla mücadele sürecine destek verebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA