Kacır: 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' hedefi için artık gün sayıyoruz

Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşunun 5’inci yılı dolayısıyla, Türkiye’nin uzay çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay çalışmalarında daha kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla hareket etmek amacıyla 5 yıl önce Türkiye Uzay Ajansını (TUA) kurduklarını belirterek, Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" hedefi için de artık gün saydıklarını söyledi.

İlk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğinin altını çizen Kacır, "Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek" diye konuştu.

Bu misyonun Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini göstermesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kacır, “Ülkemizin bilim insanları ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney uzayda gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Yerli Ay aracı 2026'da gönderilecek

Kacır, çalışmaları devam eden Ay görevine ilişkin de TUA'nın kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonlarını ortaya koyduklarını söyledi. Bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kacır, "Uzay tarihçesinden aldığımız birikimle ilk derin uzay görevi 'Ay Araştırma Programı' için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve yerli uydu ekipmanını geliştirmeye devam ediyoruz. Ayın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracımız, milli imkânlar ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor" diye konuştu.