Kadın girişimcilere 1,2 milyon dolar yatırım

Türkiye’de kadın girişim­ciliği her geçen yıl artsa da henüz arzu edilen se­viyeye ulaşabilmiş değil. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın girişimci oranı yalnızca yüzde 17,4 düzeyinde. Üstelik bu giri­şimcilerden sadece yüzde 10’u yatırıma başvurabiliyor. Kadın girişimlerin büyük bölümü hiz­met sektöründe yer alırken, bi­lişim ve teknoloji alanındaki ka­dın girişimci oranı yüzde 26 ile sınırlı kalıyor. STEM alanların­da eğitim gören kız çocuklarının oranı ise sadece yüzde 18. Buna rağmen teknoloji sektöründe kadın istihdamı, 2024 itibarıyla yüzde 35’e ulaşarak olumlu bir ivme yakaladı (Melon & Endea­vor Raporu). İşte bu tabloyu dö­nüştürmek için harekete geçen ÜNLÜ & Co, kadınların teknolo­ji odaklı girişimcilikte daha fazla yer almasını hedefleyen Kadın Teknoloji Girişimcileri Akade­misi (KTGA) ile somut sonuçlar üretmeye devam ediyor. Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle yürütülen programın 2024–2025 dönemi, 27 Mayıs’ta düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi. Bu yıl 5 ülkeden, 27 şe­hirden 200’ün üzerinde başvuru alan program, iş modeli geliştir­me, yatırımcı sunumları, nöro­pazarlama, yapay zekâ ve dijital pazarlama gibi alanlarda kadın girişimcilere kapsamlı destek sundu. 17 girişim mezun olur­ken, bu girişimler toplamda 1,2 milyon dolar yatırım aldı.

Final töreninde jüri değer­lendirmesi sonucunda birinci­lik ödülü Varsapp’a verildi. Var­sapp, sürdürülebilir tüketimi teşvik eden akıllı kiralama mo­deliyle 200 binden fazla kullanı­cıya ulaşarak 13 bin 680 kg kar­bon salımını engelledi. İkincilik ödülünü, nar kabuğundan biyo­deri üreten Yugen kazanırken, üçüncülük ise sosyal sorumlu­luk projelerini oyunlaştırarak gençleri teşvik eden Corridor’a verildi. Programda bu yıl ilk kez verilen mansiyon ödülünü ise bebekler için sensörlü beyaz gü­rültü cihazı geliştiren Budizzz kazandı.

Yatırımcıların kadın girişimcilere soruları bile farklı

ÜNLÜ & Co Yönetim Kuru­lu Üyesi ve GİRVAK Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyon­cuoğlu, bu yıl girişimlerinin al­dığı yatırımın, geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttığını söyledi. Kalyoncuoğlu, “Girişimcilik bi­zim DNA’mızda var. Her bir me­zunumuz artık sadece bir girişi­min kurucusu değil, aynı zaman­da toplumsal dönüşümün ilham kaynağı” dedi. Ünlü ayrıca kadın girişimcilerin yatırım sürecinde karşılaştığı önyargılara da dik­kat çekerek, “Yatırımcılar erkek­lere ‘gelecekte ne yapacaksın?’ diye sorarken, kadınlara ‘bu işi gerçekten yapabilir misin?’ so­rusunu yöneltiyor. Bu algının kı­rılması gerekiyor,” dedi.

GİRVAK Yönetim Kuru­lu Başkanı Sina Afra ise, “Ka­dın girişimciliğini yalnızca eko­nomik değil, sosyal bir kaldıraç olarak da görüyoruz. 10 yılda 7 bin 500’ün üzerinde iş fikrine, 500’den fazla start-up’a destek olduk” dedi. Afra, kadın girişim­cilerin en büyük sorunlarından birinin özgüven eksikliği oldu­ğunu vurguladı.

Girişimcilik ekosistemine uzanan etki

KTGA, sadece bir eğitim prog­ramı değil; aynı zamanda çok paydaşlı bir iş birliği modeli su­nuyor. Bugüne kadar 1.000’e ya­kın kadın girişimciyle temas ku­ran akademi, 200’den fazla me­zun verdi. Akademi kapsamında 50’den fazla mentor, kadın giri­şimcilere; finans, marka, hukuk, strateji ve pazarlama gibi ko­nularda birebir destek sağladı. Akademide “geri verme” kültü­rü de canlı tutuluyor: Mezunlar, sonraki dönem katılımcılarına mentorluk ve ilham konuşmala­rıyla destek oluyor.

Hedef; Türkiye’den unicorn kadın girişimciler çıkarmak

2026 yılında 30. yaşını kutlayacak olan ÜNLÜ & Co, bu döneme kadın girişimciliği alanında bir başka dönüm noktası olarak hazırlanıyor. “Daha fazla girişim değil, daha güçlü girişimler” hedefiyle KTGA programını yatırım destekli bir modele dönüştürmeye hazırlanan şirket, Türkiye’den çıkacak kadın kuruculu Unicorn’lara zemin hazırlamak istiyor. Ayrıca 2026 itibarıyla akademi programına sosyal etki ölçümlemesi (SROI) entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede, girişimlerin yalnızca ekonomik değil, toplumsal faydaları da sistematik olarak analiz edilecek.