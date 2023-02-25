Kadın girişimcilere 20 ay süreyle maddi destek! WOMEN-UP projesiyle 20 asgari ücrete kadar destek

WOMEN-UP Projesi ile kadınların iş dünyasında daha aktif olması destekleniyor. Proje sayesinde her bir kadın personel için 20 ay süreyle asgari ücret tutarına kadar parasal destek almak mümkün. Peki, destekten yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte WOMEN-UP Projesi'nin detayları...

WOMEN-UP Nedir?

WOMEN-UP, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülüyor. Projenin tabanında küçük ve genç işletmelere destek olmak, aynı zamanda kadın istihdamını sağlamak yer alıyor. Projenin kapsamındaki illerden uygun koşulları sağlayan 4000 işverene 20 ay boyunca maddi destek veriliyor. Burada en önemli nokta, işverenin ve çalışanın kadın olması.

Projenin Şartları Neler?

Kadın işveren için sağlanması gereken şartlar:

- İşletme, 05.03.2012’den sonra kurulmuş olmalı.

- SGK’ye prim borcu olan kadın işverenin toplam borcu, brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir.

- İş yerinde en fazla 9 işçi çalışmalı ve iş yeri, ilave olarak istihdam amaçlı kadın işçi almalı.

- Eğer iş yerinde bir ortaklık söz konusu ise 2 ortak da kadın olmalı.

İstihdam edilecek kadın işçi için gerekli olan şartlar:

- En az 1 ay süreyle işsiz olmalı.

- 65 yaşından küçük olmalı ve emekli olmamalı.

- İşverenin birinci derece yakını olmamalı.

Gerekli koşullar sağlandığında projenin yürütüldüğü illerde, 4000 işverenin istihdam ettiği 4000 kadın işçi için finansal destek sağlanacak. Projenin uygulandığı iller:

- İstanbul,

- Ankara,

- Aydın,

- Denizli,

- Samsun,

- Şanlıurfa,

- Kahramanmaraş.

Projeye Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru, herhangi bir süre olmamakla birlikte, her il için belirlenen kontenjan dâhilinde alınır. Kontenjan tamamlandıktan sonra kriterlere uygun gelen başvurular yedek listeye alınır. Yedek liste kontenjanları, her şehir için açılan asil kontenjan kadar olur. Bu sayı tamamlandıktan sonra o il için başvurular kapatılır. Projeye başvurular 2 aşamalıdır.

Birinci Aşama (Ön Başvuru)

- Ön başvurular; işveren tarafından e-Devlet üzerinden online olarak yapılır ve programa uygunluk kriterleri sistem tarafından kontrol edilir. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi(WOMEN-UP) Hibe Ön Başvurusu ve Takibi üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir.

- Kontroller sonucunda işveren ve istihdam edilen işçi tüm şartları sağladıktan sonra, adayların ön başvuru kayıtları oluşturulur.

- Ön başvurusu onaylanan girişimcilere kesin kayıt için sistem üzerinden randevu verilir.

İkinci Aşama (Kesin Kayıt)

- Birinci aşmadan sonra işverenler, kendilerine verilen randevu tarihi ve saatinde başvuru yaptıkları ilin proje ofisine gitmelidir.

- Kesin kayıt için işverenin veya yetkili temsilcinin şahsen başvuru yapması gerekir.

-Gerekli evrakların ilgili kişiler tarafından imzalanmış olması gerekir. Aksi hâlde kesin kayıt yapılmaz.

- Gerekli belgeler proje ofisi tarafından kontrol edilir. Kontrollerden sonra şartları sağladığı görülen işverenin kesin kaydı yapılır.