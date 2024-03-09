Kadın ihracatçıya özel 13 milyar TL finansman

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) iş birliği ile hazırlanan ‘İhracatta Kadını Destekleme Projesi’ için düğmeye basıldı.

Kadın ihracatçılara Türk Eximbank biri TL diğeri döviz cinsinden iki farklı kredi paketi sunarken, İGE A.Ş de 2,3 milyar liralık kefalet desteği verecek.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar katmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) Projesi’ni başlattıklarını anlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe projeyi anlatırken, “TİM WINGS projemiz kapsamında, ilk olarak TSE ile ‘Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ hazırladık. Bu bir sertifikasyon sistemi. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ni sağlayan ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları için Türk Eximbank ve İGE A.Ş. ile özel bir avantaj paketi üzerinde çalıştık” dedi.

Gülteye, çalışmaların sonunda ortaya avantajlı iki paket çıktığına işaret ederek, “Eximbank Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalara piyasadaki mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracak. Söz konusu sertifikaya sahip firmalara yine Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak. İGE A.Ş. de söz konusu firmalar için 2,3 milyar liralık kefalet desteği verecek. İGE A.Ş. yüzde 1,25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1’e indirirken iki bin liralık başvuru ücretini de almayacak” açıklamasını yaptı.

Paketten yararlanmak isteyen firmalar, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE’nin web sitesinden başvuru yapabilecekler. TİM ve ihracatçı birliklerinin sitelerine yapılan başvuruları da TİM, TSE’nin web sitesine yönlendirecek.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de “Bu çalışma kadın girişimcilerimizin ekonomiye aktif katılımlarını destekleyecektir. Çalışma kapsamında kadın girişimci ihracatçı firmalarımıza yönelik büyük bir destek paketi oluşturduk. Türk Eximbank olarak TİM Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalarımıza, TL kredilerde yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sunulacaktır” bilgisini verdi.

Özel komisyon indirimi yapıldı

İGE A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz ise “İhracatta Kadını Destekleme Projesi ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomiye daha aktif bir şekilde katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Kadın ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltmak ve TİM’in TSE ile yaptığı iş birliğine destek olmak için sadece kadın destek paketlerimize özel komisyon indirimlerini uygulamaya alıyoruz” dedi.