Kadın istihdamı için çocuklu annelere 157 bin 500 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu kolaylaştırdıklarını belirterek, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi ile çocuk sahibi kadınları desteklediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan söz konusu projeyle, istihdam edilen her kadın için işveren 3 aylık toplam 97 bin 500 TL'ye varan istihdam desteği verdiklerini kaydetti. Ayrıca, istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde ise çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL'ye kadar çocuk bakım desteği ile toplam 157 bin 500 TL'ye kadar maddi destek sağlandığını kaydetti.

"Çocuk bakım desteği 10 bin TL'ye çıkarıldı"

Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuk bakım desteğinin 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldığını da ekledi.

Bunun yanında, ailelere destek süresinin 3 aydan 6 aya uzatıldığını ve daha fazla kadının desteklerden yararlanması için yaş sınırının kaldırıldığını ifade etti.