Kadınlar kıyafet, erkekler telefon almak istiyor

E-ticaretin hareketlendiği ve düzenlediği ilk yıllardan beri satış rekorları getiren Efsane Cuma öncesinde alışveriş sitesi Avantajix.com, düzenlediği bir ankette “Efsane Cuma’da ne alacaksınız?” diye sordu. 25 Kasım’da en az bir ürün almayı planlayan kadın ve erkek 1.000 Avantajix.com üyesi tarafından

cevaplanan ankete göre her 4 erkekten biri, yeni model cep telefonu almak için “Efsane Cuma”yı bekliyor. Ankete katılan kadınların yüzde 35’inin alışveriş listesinin en üstünde “kıyafet” yer aldı. Kadınların yüzde 20’si “ayakkabı ve çanta” yüzde 12’si “kozmetik ürünler”, yüzde 8’i ise “cep telefonu” şıkkını işaretledi.

30 milyonu aşkın sipariş bekleniyor

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, Efsane Cuma’ya dijital alışveriş platformlarında faaliyet gösteren 488 bin işletmenin çok büyük kısmının katılacağını bildirdi. Kayral, bazı alışveriş sitelerinin sadece 25 Kasım ile sınırlı tuttuğu, bazılarının ise birkaç güne yaydığı çılgın indirimlerin yapılacağını hatırlattı.

Aras Kargo’dan özel kampanya

Aras Kargo, sosyal medya takipçilerine indirimli alışverişlerin olduğu kasım ayına özel, kargo gönderilerinde geçerli yüzde 30 indirim hediye edecek. Kampanya kapsamında Aras Kargo’nun Facebook, Twitter, Instagram resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayanlara şubeden yapılan bireysel gönderilerde kasım ayına özel yüzde 30 indirim uygulanacak. Kullanıcılar, duyuru paylaşımının yapıldığı günden itibaren Aras Kargo’nun ilgili sosyal medya hesabına doğrudan mesaj atarak indirim kodlarını alabilecekler.

Beymen.com’dan özel sürprizler

Beymen.com’un bu aya özel ayrıcalıkları arasında 22-28 Kasım’da ev-mobilyadan anne-bebek-oyuncağa, spor-outdoordan yaşama, farklı kategorilerde yüzde 50’ye varan indirim avantajı yer alıyor.

Moda ve kozmetiğin yanı sıra teknoloji, ev-mobilya, anne-bebek-oyuncak, spor-outdoor ve yaşam gibi farklı kategorilerde 200’e yakın marka ve yaklaşık 7 bin ürün sunan Beymen.com, son olarak ayrıcalıklı seçkisine dahil ettiği Dyson, Samsung, Chakra, Nespresso, Marshall, Villeroy & Boch, Kenwood, Karscher ve Sirmaison ile en iyileri buluşturmaya devam ediyor.

FLO’da indirimler erken başladı

FLO’da başlayan “Muhteşem Cuma İndirimleri” 26 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya yüzde 40’a varan indirim fırsatları ile sneaker, çizme, ev grubu, tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde birçok ürün alternatifi sunuyor.

Corendon Airlines'dan yüzde 20 indirim

Corendon Airlines, 28 Kasım’a kadar sadece www.corendonairlines.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda yüzde 20 indirim kampanyası düzenlenecek. 28 Kasım’a kadar alınan biletler 1 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek uçuşları kapsayacak.

Perakende için yılın en önemli günü

Her yıl kasım ayında yapılan ve perakende sektörü için yılın en önemli günlerinden biri olan “Efsane Cuma” bugün. Dünya Kupası’nın da etkisiyle TV’lerini değiştirmek isteyen erkeklerin yüzde 20’si de 25 Kasım’ın büyük kısmını dijital mağazalarının elektronik reyonlarında geçirecek.