19 Ekim 2017

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kadının elinin değmediği bir kalkınma modeli kadük kalmaya mahkumdur." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi" başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Elvan, kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda daha güçlü olmalarının ekonomik anlamda kalkınmanın şartlarından olduğunu söyledi.

Kalkınmada kadının rolünün bir dünya meselesi olduğunu dile getiren Elvan, kadının elinin değmediği bir kalkınma modelinin kadük kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

Elvan, Türk toplumunun kadının iktisadi hayatta aktif olduğu bir perspektif sunduğunu kaydederek, bu alanda tarihteki örneklerden bahsetti.

Kadınların erkeklerle eşit ortamda bulunmasıyla dünya gayri safi hasılasının 2025 yılına kadar yüzde 26 artacağını aktaran Elvan, kadınların iş hayatında daha aktif yer alması için yapılması gerekenlerden bahsetti.

Elvan, "Aslında kadına yapılan yatırım sürdürülebilir kalkınmanın en önemli dayanak noktalarındandır." diye konuştu.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi kapsamında sürdürülebilir kalkınma için belirlenen hedeflerde kadınların ön planda olduğunu anımsatan Elvan, kadının eğitimde, istihdamda güçlendirilmesi ve kadına yönelik yatırımların artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığın artırılması gibi hedeflerden bahsetti.

Sürdürülebilir kalkınma alanında tam 169 alt hedefle kadın konusunun ilişkilendirildiğini dile getiren Elvan, "Sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyorsak kadını asla yadsıyamayız. Kadın mutlaka işin içindedir ve her bir hedefin içerisinde mutlaka kadın yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kadınlara yönelik ciddi düzenlemeler yaptık"

Elvan, sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye'nin inanılmaz bir çaba sarf ettiğini ve BM'de öncü ülkelerden olduğunu söyledi.

Son10-15 yılda kadınlara yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Elvan, karar alma mekanizmalarında kadının daha fazla yer alması, kadının istihdamının ve beceri düzeyinin artırılması, erken evliliklerin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,ebeveynli ailelerin sorunlarının çözülmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe gibi çalışmalar yaptıklarını, bu alanlarda çok somut adımlar attıklarını anlattı.

Elvan, kız çocuklarının okula gitmesine yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, kadınlara pozitif ayrıcalık sağlayan ciddi düzenlemeler ortaya koyduklarını aktardı.

Kadınların istihdamına yönelik önemli avantajlar sağladıklarını belirten ve bu alanda verilen teşviklerden bahseden Elvan, yarı zamanlı çalışma imkanı getirdiklerini, özlük haklarında iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

"Kız çocuklarının okumasında başarı sağladık"

Elvan, kadınlara yaptıkları şartlı nakit transferi yardımı sayesinde okullaşma oranında ciddi iyileşme sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Kız çocuklarının okullaşma oranı 2002 yılında erkek çocuklarının 7-8 puan altındaydı. Şu an ilköğretimde okullaşma oranı kız ve erkek çocuklarda aynı, hatta kız çocuklarının okullaşma oranı 0,1 puan erkeklerinkinin üzerinde. Erkeklerin oranı 91,1, kızların oranı 91,2. Ortaöğretimde 2005-2006 yılında erkek çocukların oranı yüzde 61, kız çocukları yüzde 51. Kız çocukların okullaşma oranı 10 puan düşük. Bugün bu oran eşit hale geldi. Erkek çocuklarda 82,7, kız çocuklarında 82,4."

Elvan, yükseöğretimde de kız çocuklarında inanılmaz bir gelişme yaşandığını kaydederek, önemli başarı sağladıklarını vurguladı.

"Kadınların iş gücüne katımındaki artış yüksek ve hızlı"

Elvan, iş gücüne katılım oranına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada UNDP temsilcimiz, UN WOMEN temsilcilerimiz var. Onlara şunu sormak istiyorum: Kadınların iş gücüne katılım oranı bu kadar hızlı ve yüksek artan başka ülke var mı? Yüzde 23'ten yüzde 34'e geldik. Bu kadar yüksek artış hızın sahip başka bir ülke var mı? Peki yüzde 34 yeterli mi? Hayır, kesinlikle değil. Rakamlar Avrupa ve OECD ortalamasının altında. Elbette bunu çok daha yukarılara çekmek zorundayız. Ama sevindirici olan, iş gücüne katılım oranındaki artışa baktığımızda, kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerinkinden çok daha hızlı."

Elvan, kadınlara yönelik çalışmalarda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, bu konudaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşması sonrasında Bakan Elvan'a günün anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: AA