Kadınlardan Pfizer'a doğum kontrol iğnesi davası: Beynimizde tümör oluştu

ABD genelinde 1000’den fazla kadın, ilaç devi Pfizer’a dava açarak, firmanın Depo-Provera adlı doğum kontrol iğnesinin kendilerinde beyin tümörü oluşumuna neden olduğunu iddia etti.

Dava, ilacın uzun süreli kullanımını beyin ve omuriliği çevreleyen zar üzerinde gelişen meningioma tümörü riskiyle ilişkilendiren yeni araştırmaların ardından açıldı.

Dava dosyaları farklı eyaletlerde açıldıktan sonra Florida’daki çok bölgeli bir dava altında birleştirildi. Kadınlar, Pfizer’ın kullanıcıları ve sağlık çalışanlarını yeterince uyarmadığını savunuyor.

Depo-Provera nedir?

Depo-Provera veya medroksiprogesteron asetat (DMPA), üç ayda bir yapılan uzun etkili bir doğum kontrol iğnesi. On yıllardır reçete edilen bu iğne, günlük hap kullanmak istemeyen kadınlar arasında yaygın bir tercih.

2025’te JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, dört yıldan uzun süre Depo-Provera kullanan kadınların tümör tanısı alma riskinin, hiç kullanmayanlara göre neredeyse iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Pfizer: Güvenliğinin arkasındayız

Davacılar, Pfizer’ı ihmal, uyarı eksikliği ve ürün sorumluluğu ile suçluyor. Şirketin riski bildiğini veya bilmesi gerektiğini, ancak uyarı etiketini güncellemediğini iddia ediyorlar. Pfizer ise suçlamaları reddederek ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kurallarına tam uyum sağladığını belirtti.

Şirket, “Depo-Provera’nın güvenliği ve etkinliğinin arkasındayız; milyonlarca kadın tarafından kullanılmış, üreme sağlığını yönetmek isteyen kadınlar için önemli bir seçenektir” açıklamasını yaptı. Reuters’ın haberine göre Pfizer, 2023’te FDA’nın tümör uyarısı ekleme önerisini yetersiz kanıt nedeniyle reddettiğini savundu.

FDA şu ana kadar yeni bir uyarı yayımlamadı, ancak Avrupa ve Kanada’daki sağlık otoriteleri, olası beyin tümörü riskini etiketlerine ekledi. Uzmanlar, kadınların tedavilerini değiştirmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguluyor.