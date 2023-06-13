Kakaoda haftalık kazanç % 5’e dayandı

Tarım emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 1.8, soya fasulyesi yüzde 2.6 ve pirinç yüzde 7.5 değer kazanırken, mısır yüzde 0.7 azaldı.

Buğday selden "yükseldi"

Intercontinental Exchange’de (ICE) pamuk yüzde 0.1 değer kaybederken, kahve yüzde 3.5 ve şeker yüzde 1.5 artış kaydetti. 3 bin 178 dolarla Haziran 2016’dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao ise haftayı yüzde 4.9 kazançla tamamladı Buğday fiyatları, Ukrayna’nın “Rus kuvvetleri tarafından büyük bir barajın vurulduğu ve tahıl kaynaklarını tehdit eden bir sele neden olduğu” açıklamasıyla yükseldi.

Avustralya’nın buğday ve arpa üretiminin gelecek yıl üçte bir oranında düşeceğine dair tahminler ve Çin'de yoğun yağışın buğdaya zarar vermesiyle üretime dair endişelerin artması da buğdayın yükselmesine neden oldu.