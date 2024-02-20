"Kaldıraçlı işlemlere AB standardı gelsin"

Birol BOZKURT

Sermaye piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Borsa yatırımcı ilgisi yeniden artmaya başladı. Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, makroekonomide ve finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Kaldıraçlı işlemlerde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, “Sektörün ekonomik büyümeye katkısı verilere baktığımızda net şekilde görülürken; devletimizin de iyi bir vergi geliri elde ettiğini düşünebiliriz. Çünkü hem aracı kurumlardan kurumlar vergisi elde ediliyor hem de 3-4 yıl önce çıkan düzenleme ile müşterilerin kazançlarından yüzde 10 stopaj vergisi uygulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), düzenlemeleriyle ne kadar engellemeye çalışsa da yatırımcıların datalarının yurt dışına çıkması önlenemiyor.

Kaldıraç oranlarının Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi rekabet açısından uygun olacaktır. Burada önemli olan kaldıraç seviyesinden daha çok vatandaşlarımızın lisansız ve denetlenmeyen kurumlarla iş yapmasını engellemek olmalı. Eğer yurt dışı merkezli kurumları önüne geçilebilirse hem vatandaşlarımızın verileri korunur hem de ülkemiz kazanır.” dedi.

“Kaldıraçlı işlem yapan lisanssız şirket sayısı artıyor”

“Yapılan son düzenlemeden sonra kaldıraçlar düşürülmüştü. Kaldıraçlı sistemin, 1’e 100, 1’e 200 olmasını talep etmiyoruz; zaten istemiyoruz da. AB’deki oranlar emsal olarak görülebilir” diyen Kıvanç Memişoğlu, “Kıbrıs, İsrail, Karadağ ve off shore adalarında lisanssız şirketlerin sayısı gittikçe artıyor.

En tehlikelisi de yurt dışı kaynaklı firmaların birçoğu aslında Türkiye menşeili. Türkiye'de regülasyon gereği müşteriler işlemlerini kendileri yapıyor. Biz onlara bir yönlendirme yapmıyoruz. Kaldıraçlı işlemlerde 38 aracı kurum hizmet veriyor ve 32 bin 500 teminatlı müşteri bulunuyor” bilgisini verdi.

“Banka ve holding hisseleri öne çıkacak”

Önümüzdeki dönemde BIST30 hisselerine, holding, büyük sanayi kuruluşları ve banka hisselerine ilginin artacağını düşündüklerini söyleyen çeken İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, “Yani işlem hacimlerinin daha çok BIST30’a kayacağını düşündüğümüz için ve bu enstrümanların, vadelilerin hepsinde vadeli işlem opsiyon olması sebebiyle orada bir hareketlenme bekliyoruz.” dedi.

Halka arzlarla birlikte BIST’e olan ilginin de arttığına dikkat çeken Memişoğlu, “Günlük işlemlerde 200-250 milyar TL seviyelerine geldik” diye konuştu. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise yerel seçimlerin borsa için büyük bir kriter olmadığını ifade ederek, “Seçime kadarki süreçte Borsa İstanbul’da zaman zaman oluşabilecek düzeltmeler çok normal ama yukarı yönde yükselişin devam etmesi bekliyoruz. Dolar/TL’de ise yılsonunda 38-40 bandına gelmek beklenebilir.” dedi.