Kalın: Mali disipline dayalı politikalar devam edecek

09 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Külliye'de yapılacak Ekonomi Koordinasyon Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelerle alakalı konuşan Kalın, "Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Seçimin erkene alınmasının piyasalara olumlu katkısı da oldu" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik" diyen Kalın, "Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir. Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.

İdlib'e 10. gözlem noktası

İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Kalın, "Afrin'deki harekatımız büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda. TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucularımız çalışmalarını devam ettirmekteler. Gözlem noktaları İdlib'e sıkışmıs 2.5 milon insan için de önem arz ediyor. Terörle mücadelemiz sürecek" dedi.