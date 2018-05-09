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'ABD'nin tek taraflı çekilme kararı endişe vericidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır." dedi.
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