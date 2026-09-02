Kampanyalarda yanıltıcı fiyatların önüne geçilecek: İndirim oyununa 10 gün kuralı

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik inceleme ve denetimlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle indirim reklamlarında fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini bildirdi.

Eski fiyat için 10 gün kuralı

Düzenlemeye göre, indirimli satışın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak kabul edilecek. Böylece ürün fiyatını kısa süre önce yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış izlenimi verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyat öncesindeki son fiyat, reklamlarda esas alınabilecek.

Şartlı kampanyalar da mercek altında

Bakanlık açıklamasında, “yüzde 50 indirim” gibi doğrudan kampanyaların yanı sıra, tüketiciye avantaj sağlanmasını belirli şartlara bağlayan satış reklamlarının da denetim kapsamına alındığı belirtildi.

Kampanya koşullarını gizleyen veya teklifin gerçekte olduğundan daha avantajlı olduğu algısı oluşturan uygulamalar da incelemeye tabi tutulacak.

Para cezası 39,9 milyon TL'ye çıkabiliyor

Reklam Kurulu; gerçekte uygulanmayan indirim oranları, belirsiz kampanya tarihleri, yanıltıcı stok bilgileri ve gerçeği yansıtmayan eski fiyatlar nedeniyle reklam durdurma cezası verebilecek.

Aykırılığın niteliği ve reklamın yayımlandığı mecraya göre uygulanabilecek idari para cezaları 108 bin 370 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında değişebilecek.

Yapay zekâ reklamları için de kural getirildi

Açıklamada, düzenlemenin yalnızca indirim reklamlarını kapsamadığı; hedefli reklamlar, yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari paylaşımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri için de yeni kurallar içerdiği kaydedildi.