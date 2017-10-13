13 Ekim 2017

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşmelerinin 4. gün mesaisi devam ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Orta Vadeli Program ve bütçe hedefleri değişmeyecek. Değişiklik yaptığımız vergi düzenlemelerini telafi edecek tedbirler alacağız." sözlerinin hatırlatılması ve tasarının komisyondan çekilmesinin istenmesi üzerine "Yok arkadaşlar, tedbirlerimiz bu kadar." dedi.

Orta Vadeli Program hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını daha önce söylediğini hatırlatan Ağbal, "Amerika'dan atılan bir tweet mi yoksa komisyonda oturan Maliye Bakanı mı? Ben size söylüyorum. İkisi de birbiriyle bütünlük oluşturan aynı şey söylüyor. Bu değişikliklerden sonra da herhangi bir şekilde Orta Vadeli Program hedeflerimiz, bütçe dengesi hedeflerimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. " diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kamoyuna yansıyan haberler üzerine bir açıklama ihtiyacı duymuş olabileceğini belirten Ağbal, açıklamalar arasında bir fark olmadığının altını çizdi.

Bakan Ağbal, verilen önergeler arasında da bütünlük olduğunu, dağıtılmayan kurum karlarıyla ilgili vergilendirmeden vazgeçip kurumlar vergisi oranı üzerinde bir değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin 2002'den bu yana ortalama 5,7 büyüdüğünün altını çizen Ağbal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan sıkıntılara rağmen 2016'da ekonominin yüzde 3,2 büyüdüğünü, bu yıl da yüzde 5,5 büyüyeceğini söyledi.

Ekonomiyi ciddiyetle yürüttüklerini, ekonomik göstergelerin de bunu ortaya koyduğunu dile getiren Ağbal, geçen yıl ekonominin canlanması için birçok vergiden vazgeçtiklerini, bu düzenlemelerin 2017 bütçesine 11 milyar maliyeti olduğunu anlattı.

"Kamu 2018 yılında kemer sıkacak"

Zamanında gerekli kararları aldıklarını ve Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini kaydeden Ağbal, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu bildirdi.

Ağbal, "Ekonominin ihtiyaçlarına göre, kamu harcamalarında 2018 yılında ciddi anlamda kemer sıkacağız. Cari harcamalarımız başta olmak üzere, birçok alanda, bütçeyi açıkladığımızda onları da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten kamu 2018 yılında kemer sıkacak." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi uçurumun kenarındaymış gibi" açıklamalara kimsenin inanmayacağını aktaran Ağbal, 2018-2020 döneminde de Türkiye ekonomisinin yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini, kişi başına milli gelirin artacağını, eğitim, sağlık ve altyapıda yatırımlara devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA