Kamu bankalarından 72 milyar liralık destek

Kamu bankalarının deprem bölgesine sağladıkları destek miktarı toplamda 72 milyar liraya ulaşırken, sunulan diğer destekler, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını hızlıca sarmasına yardımcı oluyor. Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Finans Grubu'nun afetzedelere destek olmak için 21 milyar lirası AFAD'a nakdi bağış olmak üzere toplam 35 milyar liralık destek sağladığı bildirildi. Ziraat Bankası'nın da diğer kamu bankaları gibi kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelediği kaydedilen paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının da silindiği aktarıldı.

Komisyon alınmayacak

Paylaşımda, bankanın kredi destek paketleriyle bölgeye uygun koşullarda finansman olanağı sunduğu belirtilerek, "Depremde zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar, KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlem hizmet komisyonu almıyoruz" denildi.

VakıfBank'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL’lik nakdi bağış yapma kararı olduklarını açıkladı. Paylaşımda, “Kredi geri ödemelerimi faizsiz olarak erteliyoruz. Bölgedeki kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayri nakdi kredi komisyonlarını 6 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. 2023 yılı boyunca bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri alınmayacak. Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Halkbank'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Halkbank Finans Grubu'nun, deprem bölgesine 7 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 16 milyar lira katkı sağladığı bildirildi.

Halkbank Finans Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırdığımız kredi borçları talebe bağlı olmaksızın 6 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk" denildi.

Akbank 10 milyar liralık finansman paketi açıkladı

Akbank, Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlerde, felaketin aşılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ısınma, barınma, gıda ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışan Akbank, aynı zamanda deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin hayata geçmesi için 650 milyon TL'lik destekte bulundu. Banka, bölgedeki finansal ihtiyaçlar doğrultusunda aldığı önlemlere ilave olarak, depremden etkilenen müşterilerine 10 milyar TL’lik finansman desteği sağlıyor. Akbank’ın açıkladığı finansal destek paketi kredi ve kredi kartı borç erteleme, ücretsiz işlemler, bağış ödemelerinde taksitlendirme gibi birçok finansal kolaylığı içeriyor.

Akbank, kredi ve kredi kartı borçları için faizsiz erteleme imkanı getirdi. Banka, yaşanan acı felakette vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını siliyor.