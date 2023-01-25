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Kamu ihalelerinde limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Söz konusu limitlerde artışa gidildi.

Haber Merkezi
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Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüzde 97,72 artırıldı

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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