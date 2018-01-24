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Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihi belli oldu

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak

Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihi belli oldu
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Bakanlar Kurulunun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.

Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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