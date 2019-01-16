Kamuda kira artışı TÜFE bazlı olacak

16 Ocak 2019

ANKARA (DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile kamu taşınmazlarının kira artışın 12 aylık TÜFE ortalama değişim oranı kadar olması hükme bağlandı. Kiranın yenileneceği ay enflasyonun negatif çıkması halinde kira bedelinde değişiklik yapılmayacak.

Sözleşme veya protokolde artış yapılmayacağına ilişkin hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak.

Yeni sözleşmelerde, yıllık kira artış oranının yine 12 aylık ortalama TÜFE değişimi kadar yapılacağı, kiralama ile ilgili veri resim ve harçların kirayı verene ait olduğu, yakıt bedelinin kiracı tarafından karşılanacağı gibi hükümler yer alacak.