Kamudaki 700 bin işçi TÜHİS’TEN gelecek teklifi bekliyor

İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen görüşmelere kaldığı yerden devam ediyor.

Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

Bu hafta içerisinde teklif sunulabilir

TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.



Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.