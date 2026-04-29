Kanada Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin değiştirilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,50 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmanın oynaklığın artmasına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD ticaret politikasının da küresel ticaret modellerini yeniden şekillendirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, iki durumun da belirsizlik kaynağı olduğu ifade edilerek, "İran savaşı, enerji fiyatlarında keskin artışlara ve ulaşım aksamalarına yol açarak petrol ithal eden ülkelerde büyüme beklentilerini azalttı ve dünya çapında enflasyonu artırdı." değerlendirmesi yapıldı.

Kanada'da 2025'in dördüncü çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından, bu yılın başlarında büyümenin yeniden başlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, tüketici ve kamu harcamalarının ekonomik aktiviteyi desteklediği, gümrük vergileri ve ticaret belirsizliğinin ise ihracatı ve işletme yatırımlarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede iş gücü piyasasının zayıf olduğu, son bir yılda istihdam artışının düşük kaldığı ve ABD gümrük vergilerinden etkilenen sektörlerde iş kayıplarının yaşandığı ifade edildi.

Enflasyonun kısa vadede yükselmesi bekleniyor

BoC'nin ülkede ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1,2, 2027'de yüzde 1,6 ve 2028'de yüzde 1,7 olacağını tahmin ettiği kaydedilen açıklamada, "Kanada büyük bir net petrol ihracatçısı olduğundan, tüketiciler artan benzin fiyatları nedeniyle sıkıntı yaşasalar bile, yükselen petrol fiyatları ulusal geliri artırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mart ayında, benzin fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle birkaç aydır yavaşlayan tüketici enflasyonunun yüzde 2,4'e çıktığına işaret edilerek, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiği ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit kaldığı bildirildi.

Tüketici enflasyonunun nisanda muhtemelen yaklaşık yüzde 3 seviyesine ulaşacağı aktarılan açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisini ve ekonominin ABD'nin gümrük vergileri ile ticaret politikasındaki belirsizliğe nasıl tepki verdiğinin yakından izlendiği, enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı bir enflasyona dönüşmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

"Ekonominin büyümeye devam etmesi bekleniyor"

BoC Başkanı Tiff Macklem de düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın küresel olaylar ve jeopolitik belirsizliklerden etkilendiğini ancak ülke ekonomisinin büyümeye devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Küresel enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çektiğine işaret eden Macklem, "Benzin fiyatlarındaki artış, hala yüksek olan gıda fiyatlarındaki enflasyonla birleşince daha fazla Kanadalıyı zor durumda bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macklem, para politikasının, enerji fiyatlarındaki sıçramanın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamaya ve ekonominin küresel olumsuzluklara uyum sağlamasına yardımcı olmaya odaklandığını ifade etti.

Temel tahminlerinin petrol fiyatlarının gerileyeceğini ve ABD gümrük vergilerinin mevcut seviyelerde kalacağını varsaydığını dile getiren Macklem, şunları kaydetti:

"Bu varsayım geçerli olursa, ekonomideki dengelenmeyi desteklemek ve enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmek için politika faiz oranının mevcut seviyelere yakın tutulması uygun görünüyor. Yine de risklerin seyrine bağlı olarak, politika faizinde ayarlama yapılmasına yönelik bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. Ancak, ekonominin genel hatlarıyla temel senaryo doğrultusunda gelişmesi durumunda, politika faizinde yapılacak değişikliklerin sınırlı düzeyde kalması beklenebilir."

"Yüksek enerji fiyatları kalıcı enflasyona dönüşürse politika faizinin üst üste artırılması gerekebilir"

Tiff Macklem, ancak belirsizliğin alışılmadık derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, para politikasının esnek olması gerekebileceğini belirtti.

ABD'nin Kanada'ya önemli yeni ticaret kısıtlamaları getirmesi durumunda, ekonomik büyümeyi desteklemek için politika faizini daha da düşürmenin gerekebileceğine işaret eden Macklem, petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalırsa, yüksek enerji maliyetlerinin kalıcı ve yaygın bir enflasyona dönüşme riskinin de artacağını söyledi.

Macklem, "Böyle bir durum ortaya çıkarsa, para politikasının üstlenmesi gereken yük artacak ve dolayısıyla politika faizinin üst üste artırılması gerekebilir. Gelişmeleri yakından takip edecek ve bunların büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Görünüm değiştikçe, gerektiğinde müdahale etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

BoC, en son geçen yıl ekim ayında faiz indirmişti

Haziran 2024'te dört yılın ardından gevşemeye başlayan BoC, geçen yıl ocak ve mart aylarında yaptığı toplantılarda 25'er baz puan faiz indirime gitmişti.

BoC, geçen yıl nisan ayında faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuzda da politika faizini sabit tutmuştu.

Banka, Eylül 2025'te ise ekonominin zayıflaması ve enflasyona dair yukarı yönlü risklerinin azalması dolayısıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüş, ekimde de 25 baz puanlık gevşemeye gitmişti.

Geçen yıl aralıkta ise politika faizini yüzde 2,25'te sabit bırakan BoC, bu yıl ocak ve şubat aylarında yaptığı toplantılarda da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.