Kanadalı eski diplomattan yatırımcıya 'Çin' uyarısı

Çin'deyken, Kanada'nın ABD'nin iade talebi üzerine Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu tutuklamasına misilleme olarak tutuklanan ve üç yıl tutuklu kalan eski diplomat Michael Kovrig, Çin'in artık yatırım yapılamaz bir ülke olduğunu savundu.

Eylül 2021'de, Meng'in Çin'e dönmesi ile serbest bırakılan Kovrig, çatışma önlemeye odaklanan kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Crisis Group'ta Asya kıdemli danışmanı olarak görev yapıyor.

'Riskler ödüllerden daha ağır basıyor'

BNN Bloomberg'e konuşan Kovrig, Kanadalı şirketlerin Çin'de iş yapma beklentilerine ilişkin bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini, çünkü risklerin ödüllerden daha ağır basabileceğini söyledi.

"Eğer yapabiliyorsanız, tası tarağı toplayıp başka bir yere gidin," diyen Kovrig, "Çin'de olmanız gerekiyorsa bir çıkış stratejisine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Çin'deki jeopolitik gerginlikler ve riskleri ilk elden deneyimleyen Kanadalı eski diplomat, son dönemde Kanada ile Çin arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yönelik çabaların farkında olduğunu, ancak kendisinin gözaltına alınmasından bu yana jeopolitik manzaranın daha da karmaşık hale geldiğini söylüyor.

'Yatırım yapılamaz hale geldi'

"Çin piyasası, hem beklenen olası getiri oranı hem de özellikle jeopolitik risk açısından giderek yatırım yapılamaz hale geldi."diyen Kovrig, işletmeler açısından, son dönemde uygulanan zorlu bir ticaret dinamiğinin ortaya çıktığını öngörüyor.