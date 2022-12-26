Kanatlı sektörü için 2023 yılında hedef pazar AB

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, sektörün 2022'yi 4 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatmasını beklediklerini bildirdi.

Aynı döneme göre yüzde 27 artış yakalandı

İSHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, kasım sonu itibarıyla son 12 aylık ihracatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 4 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Sezer, "Sektörümüzün bu veriler ışığında 2022 yılını 4 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatmasını bekliyoruz. Yine 2023 yılı sektör ihracatımızın 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak, kasım ayı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 44 artarak 854 milyon dolardan 1 milyar 232 milyon dolara yükselmiştir. Sektör olarak en fazla ihracat yapılan pazarlar sırasıyla Irak, Rusya, BAE, İtalya, Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı.

"En önemli hedef pazarımız AB"

Sektör olarak 2023 beklentilerinin Çin'e kanatlı ürünleri için sadece bir firma ile sınırlı olarak açılan ihracatın tüm firmalar için açılması ve bu sürecin tamamlanabilmesi olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Ayrıca, kanatlı sektörü için en önemli hedef pazarımız; lojistik açısından son derece avantajlı, ihracatımıza istikrar sağlayacak, sektör ithalatı yüksek AB'dir. Sektörümüzün en önemli hedefi kanatlı ürünleri ihracatının AB'ye açılmasıdır. Bu beklentilerimiz ve hedeflerimiz gerçekleştiği takdirde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatı bırakın 4,3 milyar doları, rahatlıkla 5 milyar doların üzerine çıkabilecektir.

"Enflasyon ve temin sıkıntıları yaşanmadan ihracat artırılabilir"

Özellikle kanatlı, balık ve süt ürünleri sektörlerimizin; gerek kapasite ve kalite gerekse rekabet gücü açısından yüksek imkanları olmasının iç piyasada enflasyon ve temin sıkıntıları yaratmadan ihracatını arttırabileceği bilinmelidir. Ayrıca, ihracatın arttırılması ile ekonomimize sağlayacağımız büyük desteğe ilaveten iç-dış piyasa dengelerinin daha rahat kurulabileceği ve böylelikle daha dengeli piyasaların oluşması sağlanabilecektir."