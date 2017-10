Kanatlı sektöründe 24 firmaya Japonya vizesi

03 Ekim 2017

Türk kanatlı sektöründen 24 firma, yıllık 3 milyar dolar kanatlı eti ithal eden Japonya'ya ihracat için vize aldı.



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, "Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'nın web sayfasında yayınlanan listeye göre 24 firmaya ait 30 üretim tesisisin Japonya'ya kanatlı eti ihracatının yolu açılmış durumda. İhracatının üçte ikisini Irak pazarına yapan Türk kanatlı sektörü, Japonya'ya ihracatın açılmasıyla birlikte hâkim pazar riskinden de kurtulmuş olacak, 130 milyon nüfuslu ve titizliğiyle bilinen Japonya'nın ithalata başlaması diğer ülkeler için de referans olacak" dedi.



"Japonya referans bir pazar"



Japonya'nın gıda güvenliği uygulamaları konusunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri olduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedri Girit ise, Japonya'ya Türk kanatlı sektörünün ihracat kapısının açılmasının sektör için dünya genelinde referans olacağına vurgu yaptı.



Girit, kanatlı sektörünün, 2014 yılında yakaladığı 1 milyar 75 milyon dolarlık ihracat rakamını Japonya'ya ihracat motivasyonu ile 2018 yılında geçmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Sektör temsilcileri Japonya yolcusu



Sektör temsilcileri, Japonya'ya ihracat vizesi alınmasının ardından 6-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Tokyo'ya giderek Japon ithalatçılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2014 yılında 1 milyar 75 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk kanatlı sektörünün ihracatı 2015'te 726 milyon 936 bin dolar ve 2016'da 664 milyon 369 bin dolar olmuştu. 2017 yılı Ocak- Eylül döneminde ise ihracat 701 milyon 115 bin dolar olarak kaydedildi. Türk kanatlı sektörünün ihracatında Irak, 475 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Suriye 38 milyon 665 bin dolar ve Hong Kong 33 milyon 987 bin dolar ile öne çıkan ülkeler oldu. Sektörün Japonya motivasyonu ile kısa sürede 1 milyar dolar barajını yeniden aşması bekleniyor.

İhracat vizesi alan firmalar şöyle:

"Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San AŞ., Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri San. Ve Dış Tic. AŞ., Akyem Adana Yem Yağ. Biodizel Tarım ve San. Tic. AŞ., As Tavukçuluk Tarım İşlt. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Banvit Bandırma Vit. Yem San. AŞ., Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ. Bolu Kesimhane, BGN Gıda Oto. Eml. Paz. ve Dan. Ltd. Şti., Bolu Kalite Yem Sanayi Anonim Şirketi-Bolca Hindi, Bupiliç Entegre Gıda San. ve Tic. AŞ., C.P Standart Gıda San. Ve Tic.AŞ., Ege-Tav. Ege Tarım Hayv. Yatr. Tic. ve San. AŞ., Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti., Gedik Tavukçuluk Ve Tarım Ürün. Tic San AŞ, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ., Haspiliç AŞ. Piliç Et ve Et Ürünleri Tesisi, Hastavuk AŞ. Piliç Kesimhanesi, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ., Öznesil Entegre Tavukçuluk Ve Yem Sanayi Ticaret AŞ., Pınar Ent. Et ve Un San AŞ., Sima Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Şahin Tavukçuluk ve Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. AŞ., Şen Piliç Gıda San. A.Ş., Yelkenler Tavukçuluk Taş San. Tic. Ltd. Şti., Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ."