'Kanserde erken teşhise dikkat'

Başak Nur GÖKÇAM

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında açıklama yapan Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Enis Sonemel, kanser korkusunun olmadığı bir dünya için çalıştıklarının altını çizdi. “Kanser, çağımızın hastalıklarından biri. ‘Kansersiniz’ sözünü duymak, hastalar ve aileleri için yıkıcı etkiler yaratabiliyor fakat biliyoruz ki, kanser korkusunun olmadığı bir dünyanın kapılarını aralayacak yeni keşifler de söz konusu” diyen Sonemel, Siemens Healthiners olarak başta kanser olmak üzere, önemli hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan çözümlerle hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin yanında olduklarını belirtti.

Kanserle mücadele sürecinde teşhis, tedavi ve bakımı kolaylaştırıp hızlandıran teknolojiler ve bu teknolojilere erişim kadar önem taşıyan diğer bir konunun farkındalık olduğuna vurgu yapan Sonemel, “Erken teşhis hayat kurtarır. Şirket olarak bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak için geçmişten bugüne sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz. Film Evresi’nin de bu yöndeki diğer çalışmalarımız gibi bir fark yaratmasını hedefledik’’ dedi. 2022’de gerçekleştirdikleri Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Raporu’na ilişkin de değerlendirmede bulunan Sonemel, Türkiye’de kansere ve diğer birçok hastalığa karşı farkındalık düzeyinin düşük olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Kanser tedavilerine yönelik farkındalığın değerlendirildiği bölümde, hastalıkla ilgili bilgisi olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 56. Bu maalesef çok yüksek bir oran."