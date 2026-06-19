KAP’a açıklama yapıldı: Beko, Whirlpool'un yüzde 25 hissesini satın alıyor

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Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bağlı ortaklığı Beko B.V., Whirlpool EMEA Holdings LLC'nin Beko Europe B.V.'de sahip olduğu ve şirket sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden hisselerin devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma kapsamında söz konusu hisseler 71,45 milyon euro bedelle Beko B.V.'ye devredilecek. İşlemin finansmanı için Arçelik, yüzde 100 bağlı ortaklığı Beko B.V.'ye 71,5 milyon euro tutarında nakit sermaye desteği sağlayacak.

Pay sahipleri sözleşmesi sona erecek

İşlemle birlikte taraflar arasında 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren Pay Sahipleri Sözleşmesi feshedilecek. Buna karşın Marka Lisans Sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Arçelik açıklamasında, işlemin Beko Europe üzerindeki mevcut kontrol yapısında değişikliğe yol açmayacağı, bu nedenle muhasebeleştirme açısından bağlı ortaklıkta azınlık payı edinimi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan taraflar, Arçelik'in finansal tablolarında 31 Mart 2026 itibarıyla 1,7 milyon TL kayıtlı değeri bulunan diğer uzun vadeli ödeme yükümlülüğünün de feshedilmesi konusunda mutabakata vardı.