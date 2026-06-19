Goldman Sachs yıl sonu altın fiyat beklentisini düşürdü

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Goldman Sachs, Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutacağı beklentisiyle yıl sonu altın fiyat tahmini rakamını ons başına 500 dolar azalttı.

Banka analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven yayımladıkları raporda, aralık ayı için yeni altın fiyat tahmini seviyesini 4 bin 900 dolar olarak belirledi. Yeni tahmin, değerli metalin yılın ikinci yarısında hâlâ değer kazanacağına işaret etse de büyümenin önceki beklentilerin altında kalacağını ortaya koydu. Analistler kısa vadeli aşağı yönlü risklere rağmen orta vadeli altın fiyat tahmini beklentilerinde yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu bildirdi.

Faiz artışları risk yaratıyor

Federal Rezerv bu hafta faiz oranlarını değiştirmedi ancak politika yapıcıların değişen duyarlılığı bu yıl içinde yeni artışların gelebileceğini gösteriyor. Kurum analistleri, Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantının şahin tonda geçtiğini vurguladı.

Olası bir faiz artışı durumunda makro politika korunma aracı olarak altına yönelik talep zayıflayabilir. Analistler böyle bir senaryoda aralık ayı altın fiyat tahmini verisinin 4 bin 400 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Ons altın ve gümüş fiyatlarında gerileme

Spot altın cuma günü Asya seansında gerileyerek üst üste üçüncü haftalık kaybına yöneldi. Güçlenen dolar endeksi ve merkez bankasından gelen şahin sinyaller faiz getirisi olmayan varlığı baskıladı. Ons altın yüzde 1,5 değer kaybederek 4 bin 145,19 dolardan işlem görürken, gümüş yüzde 2,5 düşüşle 64 dolara indi.

Jeopolitik tarafta ise petrol tankerleri Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri perşembe günü İran üzerindeki ablukayı kaldırdığını duyurdu. Ablukanın kalkması piyasadaki güvenli liman talebini hafifletti.