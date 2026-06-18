Apple anlaşması Intel'i ateşledi: Hisseler yüzde 9 yükseldi

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Intel hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Apple ile ABD'de çip tasarımı ve üretimine yönelik anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde sert yükseldi.

Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde Intel hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kazandı. Yükselişte, Trump'ın Apple'ın çiplerini ABD'de tasarlamak ve üretmek için Intel ile çalışmayı kabul ettiğine yönelik açıklaması etkili oldu.

Trump'tan Apple ve Intel açıklaması

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Aptal başkanlar ekonomimizi hafife aldı ve Tayvan ile diğerlerinin yarı iletken fabrikalarımızı çalmasına izin verdi. Apple, çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek için Intel ile çalışmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD'nin yarı iletken üretimini ülke içine çekme politikaları ve teknoloji devlerinin üretim planları açısından piyasalarda yakından takip edildi.

Intel'de son 12 ayda güçlü yükseliş

Intel hisseleri, şirketin uzun süredir devam eden zorlu sürecin ardından son dönemde kaydettiği güçlü performansla dikkat çekiyor.

Pazardaki baskın konumunu kaybetmesinin ardından toparlanma sürecine giren şirketin hisseleri, son 12 ayda yüzde 464 yükseldi. Intel'in piyasa değeri ise 608,7 milyar dolara ulaştı.

Apple hisseleri de artıda

Piyasa öncesi işlemlerde Intel hisseleri son olarak yüzde 8,7 yükseliş kaydederken, Apple hisseleri yüzde 0,6 artıda seyretti.