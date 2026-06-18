MİA Teknoloji Kuveyt pazarında savunma ve altyapı projeleri için mutabakat zaptı imzaladı

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MİA Teknoloji Kuveyt merkezli uluslararası bir şirket ile kamu ve savunma projelerini kapsayan yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. Şirket yönetimi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara resmi bildirim gönderdi. Anlaşma çerçevesinde taraflar Körfez bölgesindeki kritik altyapı ihalelerine yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

İki kurum arasındaki sözleşme siber güvenlik ve stratejik haberleşme sistemleri gibi kritik alanları içeriyor. MİA Teknoloji mühendisleri otonom sistemler ve araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında ortak projeler tasarlayacak. İş ortakları kritik tesis yönetimi ve savunma teknolojileri dikeyinde ticari faaliyetlerini hızlandıracak.

Teknoloji transferi ve yerel üretim hedefi

Yeni ortaklık yapısı proje bazlı ihalelerin yanı sıra teknoloji transferi süreçlerini de barındırıyor. MİA Teknoloji yönetimi Kuveyt sınırları içinde yerel üretim kabiliyetleri geliştirmek üzere mutabakat sağladı. Şirketler ortak ürün geliştirme vizyonuyla Orta Doğu pazarındaki teknolojik varlıklarını derinleştirmeyi hedefliyor.